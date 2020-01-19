مستشار هادي: لهذا السبب .. أمل اليمنيين بالنصر على الحوثي واستعادة الدولة سيضعف

│الخبر | خاص

اكد مستشار رئيس الجمهورية “عبدالملك المخلافي” ان عدم محاسبة المقصرين في مجزرة معسكر الاستقبال في مارب، سيضعف امل اليمنيين في النصر على مليشيات الحوثي واستعادة الدولة.

وقال المخلافي في تغريدة له على “تويتر”: ان لم تودي مذبحة معسكر الاستقبال في مارب الى المحاسبة واتخاذ التدابير المطلوبة لكي لا تتكرر ( وهي ليست المرة الاولى التي تحدث ولا الاولى التي نطالب بالمحاسبة ونتحدث ) فأن أمل اليمنيين بالنصر على المليشيات الحوثية واستعادة الدولة سيضعف.

واكد المخلافي ان احباط اليمنيين ستكون له عواقب وخيمة.

│المصدر – الخبر