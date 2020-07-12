عدن الغد

مستشار وزير الدفاع: عدم صرف مرتبات الجيش خيانة وخدمة مجانية للحوثي

12 يوليو، 2020
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مستشار وزير الدفاع: عدم صرف مرتبات الجيش خيانة وخدمة مجانية للحوثي

أكد مستشار وزير الدفاع الخبير “يحيى ابو حاتم” بان عدم صرف مرتبات الجيش المرابط في الجبهات خيانة وخدمة مجانية للمليشيات الحوثية. وقال ابو حاتم في تغريدة له: عدم صرف رواتب أبطال الجيش الوطني من المرابطين في الجبهات العسكرية خيانة عظمى للوطن والجمهورية والشهداء بل تتحملها رئاسة الجمهورية ورئيس الوزراء. واشار الى ان ما يجري خدمة مجانية للحوثي،، ودعا رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وقيادة التحالف العربي الى صرف رواتب المرابطين في الجبهات.

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