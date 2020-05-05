مستشفى آخر يعلن عن حاجته للتعاقد مع أطباء عام ..



لحج / محمد السلامي

أعلن الدكتور محسن مرشد مدير عام مستشفى ابن خلدون العام بلحج عن حاجة المستشفى للتعاقد مع أطباء عام للعمل بقسم الحوادث الفجائية بالمستشفى .

وقال : ان حاجة المستشفى إلى 10 أطباء عام لتغطية النقص الحاصل بقسم بالحوادث لذلك نعلن لجميع الأطباء ممن يحملون هذا المؤهل التقدم إلينا لاتخاذ إجراءات التعاقد معهم والاستفادة من خبرتهم العملية وتغطية النقص الموجود .

ودعا الراغبين في العمل التقدم وإحضار الوثائق الخاصة بالمتقدم .