مستشفى أحور في أبين يدشن دورة تدريبية للعاملين ضد مرض الدفتيريا

دشنت هيئة مستشفى أحور في محافظة أبين صباح اليوم الأحد الدورة التدريبية للعاملين الصحيين بالمستشفى المشاركين في حملة التحصين ضد مرض الدفتيريا (الخناق).



واستعرضت الدورة أهم الواجبات التي يتم بها محاربة مرض الدفتيريا، ويعد هذا المرض معدي وخطير وقاتل وللوصية..داعياً جميع المواطنين التوجه بأطفالهم من سن 6 أسابيع إلى 15 عاماً إلى المرافق الصحية والمواقع المؤقتة والمدارس للحصول على اللقاح مجاناً.



يّذكر أن الدفتيريا مرض معد جرثومي حاد تسببه السموم التي تفرزها بكتيريا تدعى بكتريا ( الخناق) الوتدية وإذا لم تعالج المريض المصاب فقد يتعرض للموت نتيجة المضاعفات التي تسببها السموم التي تفرزها البكتيريا والتي قد تؤثر على القلب والجهاز العصبي المركزي والجهاز التنفسي.



حيث ستبدأ الحملة ضد مرض الدفتيريا من يوم الثلاثاء القادم 10/12/2019 لمدة ستة أيام عدد المستهدفين 11205 عدد الفرق المشاركة 10 فرق متحرك وثابت عدد العاملين الصحيين المشاركين 40 عامل.



وتدشن الحملة بحضور الأمين العام الأستاذ يسلم غيرم ومدير مكتب الصحة والسكان الأخ/ أحمد المدحدح ومدير مكتب التربية والتعليم الأستاذ ناصر علي داحي ومشرف التحصين أحمد سالم عقبة ومنسقة التثقيف الأستاذة نور سكران.



كما القى الأمين العام للمجلس المحلي بأحور الأستاذ يسلم الشكر للحاضرين وعلى الجميع المشاركين أن يقوموا بعملهم على أحسن وجه حيث أن هذه امانة في اعناقكم تجاه أولادكم وأبناء مديريتكم.



شاكراً مدير مكتب الصحة والسكان المدحدح على الدور الذي يبذله في توفير جميع المستلزمات الطبية في هذا المستشفى وكذا الطاقم الطبي في المستشفى.



من<عبدالله الطحر: