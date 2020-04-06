مستشفى الجمهورية بعدن يجري "عمليات نوعية" بجراحة العظام والمفاصل



عدن تايم – خاص :

يواصل كوكبة من الأطباء في بلادنا تحقيق النجاحات في إجراء العمليات النوعية في جراحة العظام وزراعة المفاصل المتكاملة وذلك في هيئة مستشفى الجهورية التعليمي العام بالعاصمة عدن .

حيث جرى يوم الاحد الماضي ولأول مرة في مستشفى الجمهورية بعدن اجراء عمليه تبديل مفصل صناعي لا اسمنتي كامل في الحوض ومفصل الورك لمريض في الستين من عمره كان يعاني من كسور حيث تمكن المريض من الحركة والسير من اليوم الثاني لاجراء العملية التي استغرقت ساعتين.

وقد اجريت العملية على يد فريق جراحي متمكن مكون من ا.د مجاهد علي مسعد الحصيني استاذ جراحات العظام والعمود الفقري والمفاصل الصناعية استشاري الجراحات الميكروسكوبية و د. محسن القميشي اخصائي جراحه العظام والمفاصل والعمود الفقري و د . وليد اسعد الشعيبي اخصائي جراحه العظام والمفاصل والعمود الفقري و د. عارف اخصائي جراحه العظام والمفاصل والعمود الفقري وبمشاركه رئيس قسم التخدير بالمستشفى د ناصر مرخي وفني العمليات ياسين زغلول وفنيي التخدير هدى وخالد عثمان.

ويشكل اجراء هذه العمليات الحديثة إضافة متميزة ونوعية في الخدمات المقدمة للمرضى في المستشفى بشكل عام وخدمة للمرضى من ذوي الدخل المحدود الغير قادرين على تحمل النفقات المالية الباهظة لمثل هذه الجراحات في المستشفيات الخاصة وكذلك غير القادرين على تحمل نفقات واعباء السفر الى الخارج في مثل هذه الظروف التي تشهدها بلادنا .