مستشفى الجمهورية عدن تنعي وفاة الزميل زكي المنصور

نعت إدارة هيئة مستشفى الجمهورية العام النموذجي عدن وموظفيها الزميل زكي محمد صالح المنصور الذي وافته المنية مساء أمس السبت أثر مرض ألم به في عدن.

وأشار إدارة مستشفى الجمهورية إلى مناقب الفقيد وخصاله الحمدية وخدمته الذي أفناها في مستشفى الجمهورية, وأن بوفاته فقدت المستشفى أحد كوادرها المميزة. وعبرت إدارة المستشفى عن خالص تعازيها لكافة أبناء وأسرة الفقيد ومحبيه بهذا المصاب الجلل سائلين المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

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