عدن الغد

مستشفى الجمهورية عدن يشيد بتفاني طاقمه الطبي والتمريضي

31 مارس، 2020
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مستشفى الجمهورية عدن يشيد بتفاني طاقمه الطبي والتمريضي

شكرت إدارة مستشفى الجمهورية العام النموذجي عدن الطاقم الطبي والتمريضي والفني المرابط في كنفات المستشفى؛ لخدمة المرضى والجرحى والمصابين، في ظل الأوضاع الراهنة في البلاد.
وقالت إدارة المستشفى: إنها تقدر وتثمن هذا الجهد الذي يبذله الطاقم؛ للمحافظة على أرواح المرضى والجرحى والمصابين الوافدين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم لهم.
وأكدت إدارة المستشفى أن هناك طاقم طبي وتمريضي وفني مصرٌ على مواصلة عمله في المستشفى، والمرابطة في خندق العمل الإنساني تاركين أسرهم وذويهم، متجشمين عناء التعب والسهر، خصوصاً في ظل شحة الإمكانيات في بلادنا.
وعبرت إدارة المستشفى عن امتنانها لموظفيها الذين يستحقون كل الشكر والتقدير لما يقدمونه من خدمات طبية ورعاية للجميع، وتقديم كل الاحتياجات الضرورية بكل إخلاص وتفانٍ للجميع.

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