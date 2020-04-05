مستشفى الشحر العام يتسلم خمس مكائن جديدة

رفد مركز الكلية الصناعية بمستشفى الشحر العام بعدد خمس مكائن جديدة وعدد ٤٧٠ كرتون محاليل وريدية لنفس القسم مقدمة من منظمة الصحة العالمية WHO جرى استلامها من قبل الدكتور عمر سعيد الصبان مدير مكتب الصحة والسكان بالمديرية و الدكتور أحمد سعيد بابقي المدير التنفيذي لمركز الكلية الصناعية بمستشفى الشحر العام.

هذا وشكر الدكتور عمر الصبان مدير مكتب الصحة منظمة الصحة العالمية على هذه المنحة لمركز الكلية الصناعية بمستشفى الشحر العام ، مثمنا جهود ومتابعة وكيل وزارة الصحة مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان الدكتور رياض حبور الجريري ومساندة المهندس امين سعيد بارزيق المدير العام لمديرية الشحر وأيضا جهود الدكتور أحمد سعيد بابقي على متابعتهم لتوفير المكائن وكل الداعمين والخيرين الذين سعوا في رفد القسم ودعمهم السخي ليصبح واقع ملموس يخدم مديرية الشحر والمديريات المجاورة.

حيث أوضح الدكتور أحمد بابقي في حديثه إلى إن المكائن الجديدة لمركز الكلية الصناعية بمستشفى الشحر العام ستزيد من الطاقة الاستيعابية للقسم للتخفيف من معاناة المرضى حيث يعمل القسم حاليا بواقع سبع مكائن وعدد ٤٨ مريض وحاليا ستدخل مكائن جديدة للقسم حسب الاحتياج ستخفف من معاناة المركز لتلقي الحالة المرضية والتي هي في ازدياد.