المندب نيوز

مستشفى المكلا للأمومة والطفولة تكمل استعدادتها لمواجهة تحديات جائحة ” كورونا” وتوفر مستلزمات السلامة لمنتسبيها

27 مارس، 2020
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مستشفى المكلا للأمومة والطفولة تكمل استعدادتها لمواجهة تحديات جائحة ” كورونا” وتوفر مستلزمات السلامة لمنتسبيها

المكلا(المندب نيوز )خاص

تزامنا مع استعدادات محافظة حضرموت لمواجهة تحدي جائحة كورونا التي ضرب معظم دول العالم في الشهرين الأخيرين ، وضعت إدارة مسشتفى المكلا للأمومة والطفولة اللمسات الأخيرة لترتيب وضعها في مجابهة هذا الوباء ، وذلك بإعادة ترتيب الأقسام وتحديد أماكن لاستقبال الحالات وفرزها وتعميم التعريف القياسي للحالات المشتبه بها وآلية وطرق التواصل مع فرق الاستجابة السريعة ، وتم كذلك توزيع وسائل السلامة المهنية للأطباء والممرضين وجميع العاملين في المستشفى .

وأكدت الدكتورة أبها عبدالله باعويضان ، مدير المستشفى أنه تم تكثيف التوعية والدورات الخاصة بآلية التعامل مع الحالات المشتبه بها ، وتم توفير المعقمات وسبل حماية الطاقم من انتقال العدوى ، مؤكدة أن المستشفى مستعد لتقديم خدماته الطبية لقاصديه وتم رفع جاهزية الكادر الطبي وزيادة عددهم وتكثيف تواجدهم في ردهات المستشفى ، معلنة أنه سيتم تحفيزهم بصرف بدل خطورة لجميع الطواقم المناوبة .

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