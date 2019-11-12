مستشفى الهجرين وفريق الزمالك ينظما معرض صحي لمرض السكري

في إطار فعالية “اليوم العالمي للسكري” والتي تعد ضمن الأسابيع الصحية الدولية ، أقام مستشفى الهجرين التعاوني بالتعاون مع فريق الزمالك الرياضي الثقافي بالهجرين (معرض صحي تثقيفي لمرض السكري ) وذلك مساء يوم الاثنين 11/11/2019م بمنطقة المشهد مديرية حريضة محافظة حضرموت تزامنا مع الزيارة السنوية للمشهد، وضمن المبادرات المجتمعية للفرق الشعبية التابعة لنادي الهجرين.

ويهدف المعرض إلى تعريف الزوار والمراجعين بأهمية التعرف على مرض السكري وأعراضه وطرق العلاج منه.

وقد تضمن المعرض أركان تثقيفية عديدة تضمنت مجسمات ووسائل شرح لإيضاح أسباب وأعراض السكري والوقاية منها والعلاج كذلك قدمت الأركان شرح عن التغذية الصحيحة لمرضى السكر ،وعمل فحوصات سكر الدم وقياس الضغط وقياس الوزن والطول وتوزيع مطويات ونشرات تتعلق بمرض السكري وتقديم التوعية الملائمة لكل زائرة بناءً على قراءتها من قبل المختصين.

الدكتور/ إبراهيم باضاوي مدير المستشفى أشاد بالجهود المبذولة من قبل أعضاء فريق الزمالك في الإعداد والتنسيق والتنظيم لإقامة المعرض الصحي لمرض السكري، واعتبر ذلك دعم للتوجه الجديد بإقامة توعية وتثقيف للمجتمع بطرق وأفكار إبداعية ، شاكراً لمدير عام مديرية دوعن ومكتب الصحة والسكان بدوعن لرعايتهم للمعرض ، وللمنصب /علوي علي العطاس وإخوانه على دعمهم وتقديم كافة التسهيلات لإقامة المعرض.

بدوره أشاد رئيس اللجنة المجتمعية بمدينة الهجرين وضواحيها الأستاذ / مبارك عبدالله بن لسود بعد زيارته للمعرض برفقة الأستاذ/طارق بن عفيف عضو اللجنة ، بفكرة إقامة معرض صحي تثقيفي لمرض السكري والإعداد والتنظيم الجيد والمعاملة الحسنة التي استقبل بها القائمين على المعرض للزوار من كل شرائح المجتمع وتقديم معاملة وخدمة راقية في رفع مستوى الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع معتبر ذلك هي التجربة الأولى من نوعها على مستوى المديرية ، شاكراً لمستشفى الهجرين التعاوني وفريق الزمالك الذي اعطى صورة للوعي الثقافي والرياضي الذي يتمتع به أفراد الفريق ولكافة الطاقم الصحي والمشاركين والداعمين للمعرض ،وأن الجميع سيقدم على خطوات مشابهة لخدمة المجتمع.

حيث زار المعرض عدد من المسئولين والشخصيات الاجتماعية والمئات من المواطنين من مختلف المناطق وتقديم التوعية والتثقيف لهم عن مرض السكري ، كما قدم ( 274) خدمة من فحص السكر والضغط والوزن والطول خلال المعرض وتوزيع عدد ( 200) مطوية ونشرات توعية وتثقيف.