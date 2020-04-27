مستشفى تريم تتسلم شحنة أجهزة ومستلزمات طبية لمواجهة فايروس كورونا

تريم(المندب نيوز)خاص

تسلمت إدارة مستشفى تريم العام شحنة أجهزة ومعدات ومستلزمات طبية مقدمة من السلطة المحلية بالوادي والصحراء ومكتب الصحة العامة والسكان بالوادي والصحراء .

وجاءت المعدات ضمن التجهيزات الخاصة بغرفة العزل الاحترازية وقسم العناية المركزة بالمستشفى لمواجهة فايروس كورونا كوفيد 19، وذلك تبعًا لخطوات احترازية اتخذتها إدارة المستشفى وإدارة مكتب الصحة العامة والسكان بمديرية تريم بمتابعات حثيثة للسلطة المحلية بمديرية تريم .

وأشاد مدير مكتب الصحة العامة والسكان بمديرية تريم الدكتور سالم يسلم بن عبيدون بتدخلات السلطة المحلية بالوادي والصحراء ومكتب الصحة العامة والسكان بالوادي ورفد مستشفى تريم العام بالأجهزة والمعدات الطبية النوعية لمواجهة تحديات فايروس كورونا كوفيد 19 .

بدوره تقدم مدير مستشفى تريم العام الاستاذ محمد حداد الكاف ، بجزيل الشكر لقيادة السلطة المحلية بالوادي والصحراء ممثلة بالوكيل عصام حبريش الكثيري ومكتب الصحة العامة والسكان بالوادي والصحراء ممثلة بالدكتور هاني العمودي والسلطة المحلية بمديرية تريم ممثلة بالمستشار القانوني خالد عوض هويدي على جهودهم الكبيرة لتعزيز امكانيات مستشفى تريم العام لمواجهة فايروس كورونا كوفيد 19 .

وأضاف الكاف ، ان هذه التجهيزات ستساهم بشكل كبير في تحسين الخدمات الطبية للمواطنين واهمها لمواجهة تحديات فايروس كورونا كوفيد 19، حيث شملت الشحنة المقدمة من السلطة المحلية بالوادي والصحراء على عدد 6 اسره عناية وعدد 6 أجهزة مونيترات وعدد 10 اسره واجهزة شفط ووسائل وقاية من فايروس كورونا بالإضافة لأدوية متنوع وأجهزة فحص حرارة .

حيث باشرت إدارة مستشفى تريم العام بتجهيز غرفة العزل الاحترازي لفايروس كورونا وغرفة العناية المركزة ليصل عدد الاسرة بغرفة العناية إلى 6 اسره مجهزة بكافة التجهيزات اللازمة من أجهزة ومعدات طبية متكاملة .