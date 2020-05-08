مستشفى جبلة في إب يعلق تقديم خدماته الطبية باستثناء حالات "كورونا"

علقت السلطات الطبية في مستشفى جبلة بمحافظة إب وسط البلاد تقديم خدماتها الطبية والإكتفاء بإستقبال الحالات المصابة بوباء “كورونا”.

وكانت وزارة الصحة الخاضعة لسلطات الحوثيين قد أعلنت أنها ستقلص خدمات عدة مستشفيات في سياق الاستعداد لمواجهة “أي تفشي لوباء كورونا”، حسب تعميم لها.

وهذه المستشفيات هي مستشفى الكويت وزايد بصنعاء، مستشفى جبله بإب، والجمهوري بالمحويت، ومستشفى رداع والثورة بالبيضاء، والوحدة بذمار ومستشفى جحانة ومستشفى الحميات ومستشفى متنة بمحافظة صنعاء و 22 مايو بعمران، و الجمهوري بحجة، والطلح والسلام بصعدة، والسلخانة بالحديدة ومستشفى الحوبان بتعز، ومستشفى الثلايا بريمة ومستشفى الجوف.

وقالت مصادر طبية إن كافة الخدمات الصحية التي كان يقدمها مستشفى جبلة الجامعي التعليمي جرى تعليقها حتى إشعار آخر، مضيفة أن المستشفى سيقتصر في تقديم خدماته على معالجة حالات الاشتباه بفيروس كورونا وكذلك الحالات المؤكدة.

وتأتي هذه الخطوة عقب تأكيدات طبية متطابقة عن ظهور حالات مؤكدة بفيروس كورونا وتسجيل حالات وفيات بمحافظة إب، وسط نفي وتكتيم من قبل مليشيا الحوثي التي تحكم قبضتها على المحافظة.

وتحدثت مصادر طبية عن وفاة خمس حالات بوباء كورونا بينها حالة لإمرأة تدعى “س ع” وجرى دفنها فجر الخميس بمقبرة أبلان وسط مدينة إب.