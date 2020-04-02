مستشفى حضرموت الحديث تطلق الحملة التوعوية الاحترازية ورفع الجاهزية لمواجهة جائحة كورونا

أطلقت مستشفى حضرموت الحديث الحملة التوعوية والاحترازية لمواجهة وباء كورونا المستجد (كوفيد 19).

وتأتي هذه الحملة الموسعة لتوعية المواطنين ومرافقي المرضى والعمل على اتباع التعليمات والاحترازات الوقائية للكوادر الصحية والعاملين بالمستشفى.

وأكد الدكتور/ وجد بلقصير المدير التنفيذي للمستشفى ان هذه الحملة تأتي ضمن الدور التوعوي الذي تقوم به المستشفى للمجتمع من خلال المواطنين ومرافقي المرضى، وتشكيل لجنة الطوارئ العليا الخاصة بالمستشفى ورفع كامل الجاهزية القصوى للأقسام الصحية بالمستشفى وتهيئة كافة الكوادر الصحية والطبية لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد19).

وقد نفذت المستشفى حملات الرش الوقائي وتعقيم كافة الاقسام والغرف بشكل يومي عبر فريق متخصص، والعمل على تخفيف الازدحام والتجمعات وعدد المرافقين وترتيب مواعيد العيادات من اجل سلامة المواطنين ومنع الازدحام في الاقسام.

وكذلك عملت على توفير كافة وسائل السلامة والحماية الصحية للعامليين الصحيين، وتوفير البطاقات التعريفية للكوادر الصحية استعداداً لحالة الطوارئ وحظر التجوال العامة في البلاد، وترتيب آلية العمل والحضور للمناوبة والتواصل المستمر مع فرق الاستجابة والترصد الوبائي بالمحافظة.