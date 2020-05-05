عدن تايم

مستشفى حكومي بعتق يرفض استقبال مريض مسن ويرميه بالخارج .. وبن فريد يعلق : هكذا وصل حال شبوة في ظل المليشيات

5 مايو، 2020
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عدن تايم – خاص :

رفض مستشفى عتق العام استقبال احد المرضى ليرميه الطاقم في باحة المشفى .

وبحسب ما اورده عضو الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي احمد فرج ابوخليفة فان المريض رمي ه خارج المستشفى بعذر ان لا يوجد معه احد فيما اخبار اخرى تقول انه توفى .
و علق رئيس دائرة العلاقات الخارجية بالمجلس الانتقالي الجنوبي في اوروبا احمد عمر بن فريد على واقعة طرد القيادة الاخوانيية بمستشفى عتق على طرد مسن مريض من المستشفى.

وقال بن فريد في تغريدة له على تويتر:الحدث الفضيحة والمأساة التي لم تشهدها شبوة أو كل الجنوب في كل تاريخه الصحي .. مواطن يموت أمام مستشفى حكومي بعتق نتيجة فشل كلوي دون أن يجد حتى من يضعه في مكان يليق بموت الإنسان ناهيك عن إنقاذه.

واضاف: هكذا وصل الحال في شبوة في ظل حكم مليشيات الإصلاح الإخوانية ووكيلهم المفلس بن عديو.

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