عدن 24

مستشفى ذمار اليمني يستقبل جثامين 6 أطفال اختطفتهم مليشيا الحوثي

23 يناير، 2020
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عدن24- وكالات
استقبل مستشفى ذمار العام، وسط اليمن، أمس، جثامين ستة أطفال اختطفتهم ميليشيا الحوثي قبل نحو 45 يوماً من حي الجمارك شمال غربي مدينة ذمار، وزجت بهم في الخطوط الأمامية لإحدى جبهات القتال.
وذكرت مصادر يمنية محلية، أن الأطفال القتلى هم محمد أحمد الميندي (14 عاماً) يتيم الأبوين، وخالد سلوان الخولاني (15 عاماً)، وعبود مسعد السماوي (15 عاماً)، ووائل رسام (15 عاماً)، وجوهر التهامي (14عاماً)، وهو نازح من محافظة الحديدة، ومحمد عبد الوهاب علي جهلان (15 عاماً).
وحمل أهالي الأطفال القتلى، ميليشيا الحوثي، كامل المسؤولية عن اختطاف أبنائهم دون علمهم، ومن ثم مقتلهم، وطالبوا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية المحلية والإقليمية والدولية، بإنقاذ فلذات أكبادهم من محارق الموت التي تزجهم بها الميليشيا الحوثية.

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