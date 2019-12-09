التغيير نت

مستشفى في العاصمة صنعاء تفجر خبر صادم للجميع ..تفاصيل

10 ديسمبر، 2019
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أعلن مكتب البحث الجنائي بالمستشفى الجمهوري العام بالعاصمة صنعاء عن وجود امرأة مسنة تبلغ من العمر 99 عاما ووجد بحوزتها دفتر توفير بريدي وفي رصيدها مبالغ مالية كبيرة .

وأضاف المكتب أن إسم المتوفية ياسمين عبد الجبار عصمان وكانت تتخذ من أحد الدكاكين في منطقة شميلة بصنعاء مسكنا لها ولا يعرف جيرانها أي احد من أقاربها .

هذا وحرصا من ” المشهد اليمني” على عدم بقاء المتوفية في المستشفى فقد قام بنشر إسم وصورة المتوفية لكي يتم التعرف عليها واكرامها بالدفن .

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