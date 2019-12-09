مستشفى في العاصمة صنعاء تفجر خبر صادم للجميع ..تفاصيل





أعلن مكتب البحث الجنائي بالمستشفى الجمهوري العام بالعاصمة صنعاء عن وجود امرأة مسنة تبلغ من العمر 99 عاما ووجد بحوزتها دفتر توفير بريدي وفي رصيدها مبالغ مالية كبيرة .

وأضاف المكتب أن إسم المتوفية ياسمين عبد الجبار عصمان وكانت تتخذ من أحد الدكاكين في منطقة شميلة بصنعاء مسكنا لها ولا يعرف جيرانها أي احد من أقاربها .

هذا وحرصا من ” المشهد اليمني” على عدم بقاء المتوفية في المستشفى فقد قام بنشر إسم وصورة المتوفية لكي يتم التعرف عليها واكرامها بالدفن .