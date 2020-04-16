مستشفى لودر يتسلم جهاز أشعة وسيارة أسعاف

تسلّم مستشفى الشهيد محنف بلودر صباح اليوم الخميس جهاز أشعة وسيارة أسعاف مقدمة من منظمة الصحة العالمية.

ويأتي هذا الدعم ضمن سلسلة الجهود التي يبذلها مدير مكتب الصحة والسكان بمحافظة أبين الدكتور/ جمال الذيب، وكذا مدير عام مديرية لودر الأستاذ/ عوض علي النخعي، ومدير مكتب الصحة بمديرية لودر الأخ/ محمد مزاحم لتوفير بعض الإحتياجات للمستشفى الذي يقدم خدمات جبارة وجليلة للمرضى في المنطقة الوسطى .

وبهذا الصدد تقدم مدير مستشفى لودر الدكتور / نبيل الكازمي بجزيل الشكر والتقدير والعرفان لمنظمة الصحة العالمية ، وكذلك وزارة الصحة اليمينة ممثله بالدكتور/ ناصر باعوم ، وأيضاً الدكتور/جمال الذيب مدير الصحة بمحافظة أبين، وكذلك الاستاذ / عوض علي النخعي مدير عام مديرية لودر ، وكذلك الاخ/ محمد مزاحم مدير مكتب الصحة بمديرية لودر على جهودهم الجبارة في دعم المستشفى والوقوف بجانبه ومساندته.

* من فهد البرشاء

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