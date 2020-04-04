مستشفى محنف بلودر يغلق ابوابة امام المرضى..تعرف على السبب؟

لودر/تحديث نت/فهد البرشاء:

بعد أن أعلن مستشفى الشهيد محنف بلودر الإضراب في كافة أقسامه ماعدا الولادة والحالات الطارئة عاد المرضى من أمام أبواب المستشفى صباح اليوم السبت.

ويأتي الإضراب الذي دعا له موظفي مستشفى لودر بعد عمليات البلطجة والاعتداءات المتكررة على الموظفين والمستشفى دون أن يحرك أحد ساكن أو يتم محاسبة الفاعلين.

حيث دعا موظفي المستشفى إلى إضراب شامل لكل أقسام المستشفى ماعدا الطوارئ والولادة حتى يتم وضع قوانين صارمة لكل من تسول له نفسه المساس بموظفي المستشفى وحرمته وتقوم الجهات المعنية بوضع حلول مثلى ومعالجات وردع لكل الأيادي العابثة التي تتطاول على موظفي المستشفى.

تجدر الإشارة إليه أن مستشفى لودر يقدم خدمات جبارة وجليلة للمرضى في كافة مناطق مديريات المنطقة الوسطى ويعد من أهم المرافق الحيوية والخدمية التي تعمل بصدق وأمانة رغم شحة الإمكانيات والوعود الزائفة من قبل وزارة الصحة.