مستشفى مديرية أحور يتسلم سيارة أسعاف

قام الدكتور / علي أحمد الوليدي وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع الرعاية الصحية الأولية ، والدكتور / جمال ناصر امذيب مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان محافظة أبين ، يوم الخميس الماضي بتسليم الأخ أ/ أحمد المدحدح مدير مكتب الصحة العامة والسكان بمديرية أحور م/ أبين ، سيارة اسعاف جديدة نوع شاص لمستشفي مديرية أحور ، وبحضور ك الدكتور/ منتصر سالم الداهية مدير الطوارئ بمكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة ، والاخ محسن أحمد بسيم .

حيث اعرب أ/ أحمد المدحدح مدير مكتب الصحة العامة والسكان بمديرية أحور شكره وامتنانه ، مضيفاً : بالإصالة عن نفسه وبالإنابة عن السلطة المحلية بالمديرية ممثلة بالمدير العام للمديرية العقيد/ أحمد مهدي أحمد والشخصيات الإجتماعية والسياسية ومشايخ وأعيان قبائل باكازم بمديرية أحور للدكتور / علي الوليدي ، والدكتور / منصور الحبيشي مدير إدارة الطوارئ بوزارة الصحة العامة والسكان ، وإلى الأخوة في منظمة الصحة العالمية بشكل عام وإلى الدكتور / محمد علي كليس مدير الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية بشكل خاص على قيامهم جميعا بأعتماد سيارة اسعاف لمستشفي مديرية أحور ، ولادراكهم لمديرية أحور والتي تقع على خط دولي واصل بين عدن والمكلا ويمتد إلى دول الخليج العربي ، واشار بأن مستشفى يستقبل حوادث سير وحوادث أخرى على مدار الساعة وترفع تقرير يومي عن الحالات التي يستقبلها قسم الطوارئ إلى غرفة عمليات مكتب الصحة العامة بالمحافظة وتعد أحور اكثر مديرية تستقبل حوادث ، وتنقل يومياً من حادث إلى حادثين ، ناهيك عن الحوادث التي يتم معالجتها داخليا .

كما تقدم أ/ المدحدح بتوصيل الشكر والامتنان للأخ سيادة اللواء / ابوبكر حسين سالم محافظ المحافظة ، والاخ الدكتور / جمال ناصر امذيب مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة ، على مابذلوه من جهود في إعتماد لنا سيارة .

ومن جانب آخر أثنى أ/ أحمد المدحدح ، بالتفاعل الدايم من قبل محافظ المحافظة مع مطالب الصحة الملحة لمديرية أحور وخاصة التوجيه الصريح اثناء اللقاء الذي عقده محافظ المحافظة يوم الأربعاء بمبنى المحافطة مع مدراء عموم الوزارات والمؤسسات الحكومية ومدير عام مكتب الصحة بالمحافظة ومدراء مديريات مكاتب الصحة زنجبار وخنفر وأحور ، لتدراس التدابير الحازمة التي ينبغي القيام بها لمواجهة فيروس كورونا بالمحافظة ، والذي اصدر توجيهات عدة عقب اللقاء في جوانب عدة بما يسهم في نظافة المحافظة وشد اوضاعها الصحية لتجنيبها من تفشي وباء كروونا ، مضيفاً : عن قرار المحافظ الصريح إلى نائب مدير المالية بالمحافظة وتكليفه بالقيام بدفع فاتورة وكالة بازرعة لإصلاح سيارة اسعاف مستشفي أحور الموجودة بالوكالة نتيجة تخرب محركها لتسرب داخله مياه السيول اثناء قيامها بنقل مصاب في حادث مروري قبل عام .

وقد لقي قرار عند سماعه وتناقله ارتياح كبير لدى عامة الناس بأحور كون أحور بحاجة إلى سيارة إلى جانب السيارة الجديدة لتذليل مصاعب الناس الذين يحتاجون للعلاج .

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