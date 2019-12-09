عدن تايم

مستشفى مصافي عدن يتسلم سيارة إسعاف من مركز سلمان

9 ديسمبر، 2019
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تسلم مستشفى مصافي عدن في مديرية البريقة، اليوم الإثنين، من البرنامج الوطني للإمداد الدوائي، سيارة إسعاف مجهزة بكافة مستلزمات الاسعافات الأولية، مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية .

وأكد مدير عام المستشفى، الدكتور، أديب بجاش، على أهمية هذا الدعم في تحسين الخدمات الطبية والصحية التي يقدمها المستشفى للمرضى والمترددين .. مثمناً الدور الكبير الذي يقوم به مركز الملك سلمان ودعمه المستمر لقطاع الصحة في عدن .

وعبر الدكتور أديب بجاش عن شكره لمعالي وزير الصحة العامة والسكان، الدكتور، ناصر باعوم، وقيادة البرنامج الوطني للإمداد الدوائي، ممثلة ب الدكتورة ، سعاد الميسري، على إهتمامهم بمستشفى المصافي وتقديم الدعم اللازم للإرتقاء بنشاطه الطبي .

يذكر أن مستشفى مصافي عدن يقدم الخدمات الطبية بشكل مجاني لسكان مديرية البريقة وخاصة نتيجة الظروف التي تمر بها البلاد.

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