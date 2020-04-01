"مستقبل عدن للتنمية" تدشن حملات توعوية من مخاطر كورونا بالعاصمة عدن

4 مايو / خاص



تدشن مؤسسة مستقبل عدن للتنمية حملات توعوية حول وباء فيروس كورونا في جميع مديريات العاصمة عدن.

وقالت الاستاذة نجوى فضل رئيسة المؤسسة ” ان الحملات التوعوية مستمرة في تثقيف المواطنين الساكنين في الاحياء الشعبية والعشوائيات من مخاطر وباء فيروس كرونا الذي ينتشر بسرعة فائقة.

ودعت نجوى فضل جميع المواطنين الى الالتزام بالتعليمات الصادرة من منظمة الصحة العالمية .

وأكدت انه تم التنسيق بين المؤسسة ومنظمات المجتمع المدني والمبادرات الشبابية للنزول الميداني لتثقيف المواطنين حول الوباء.