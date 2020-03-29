المشهد اليمني

مستنقعات وأحواض المياة تملئ شوارع وحارات مدينة المخا

29 مارس، 2020
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المشهد اليمني

يشكوسكان مديرية المخا من تواجد مستنقعات المياة وطفح المجاري في شوارع وحارات المدينة ،والتي تعيق حركة السير وانتشار الأمراض الوبائية.

وبحسب مواطنين فقد تشكلت هذه المستنقعات بسبب هطول الامطار الذي شهدته المديرية الأيام الماضية وكذا تدفق السيول القادم من المناطق الشرقية للمديرية.

ويضيف المواطنون أن هذه المستنقعات تشكلت بعد تدمير وتفجير مليشيا الحوثي قنوات تصريف السيول أثناء خروجها من المديرية خلال معاركها مع القوات المشتركة.

وشهدت مديرية المخا معارك عنيفة بين قوات المقاومة الجنوبية وألوية العمالقة وبين ميليشيا الحوثي تمكنت خلالها القوات الحكومية من تحرير المدينة وطرد الميليشيا الحوثية.

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المخا المياة تملئ شوارع مدينة مستنقعات وأحواض وحارات

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