مسقط تدين استهداف الحوثيين للسعودية



عدن تايم – خاص

أدان بيان صادر على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية لسلطنة عمان تصاعد العمليات العسكرية في الجمهورية اليمنية الشقيقة وآخرها إطلاق صواريخ باليستية على أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وقال البيان إن وزارة الخارجية للسلطنة تتابع باهتمام بالغ تصاعد العمليات العسكرية في الجمهورية اليمنية الشقيقة وآخرها إطلاق صواريخ باليستية على أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة.

واعرب البيان عن أسفها العميق لهذه التطورات، آملة من الجميع العمل على التهدئة وتجنب التصعيد وإفساح المجال لاستكمال الجهود الأممية لوقف إطلاق النار واستئناف العملية السياسية في اليمن، لأن ذلك هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

ما نددت به سلطنة عمان سبق وأن ددت به عدد من دول العالم عربية واجنبية عن عدوان الحوثيين بصواريخ بالستية على السعودية .