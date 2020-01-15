نيوز يمن

مسلحون إخوان يقتحمون مقر محافظ تعز والأخير يغادر إلى التربة

15 يناير، 2020
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@ تعز، نيوزيمن، خاص:
السياسية

2020-01-15 14:48:33

اقتحم مسلحون يتبعون تنظيم الإخوان مكتب المقر المؤقت لمحافظة تعز، اليوم الأربعاء، وأجبروا المحافظ نبيل شمسان على مغادرة المدينة باتجاه مدينة التربة جنوبي المحافظة.

وقال مصدر مسؤول لـ(نيوزيمن)، إن مسلحين محسوبين على جماعة الإخوان اقتحموا مقر المحافظة، اليوم، وقاموا بتكسير النوافذ والأبواب والمكاتب بذريعة المطالبة بصرف مخصصات مالية للجرحى، المحجوزة من قبل وزير المالية. 

ونفذ المسلحون هذا الهجوم بتواطؤ قوات الشرطة العسكرية المكلفة بحماية المقر المؤقت للمحافظة في شركة النفط، ودفعوا بالمحافظ نبيل شمسان لمغادرة مدينة تعز إلى مدينة التربة حاضرة الحجرية. 

ويأتي هذا الهجوم الإخواني بعد محاولتي اغتيال تعرض لها المحافظ نبيل شمسان، الأولى أمام مقر المحور في مدرسة نعمة رسام، والثاني أمام مقر إقامته في استراحة شركة النفط في شارع جمال عبدالناصر وسط مدينة تعز.

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