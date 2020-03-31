المندب نيوز

مسلحون مجهولون يغتالون المناضل “علي شائف” في الضالع

31 مارس، 2020
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مسلحون مجهولون يغتالون المناضل “علي شائف” في الضالع

المكلا (المندب نيوز) خاص

اقدم مسلحون مجهولون مساء يوم  أمس الاثنين ، على اغتيال المناضل علي صالح شائف الحود واصابة عقيل المعكر.

وافادت مصادر محلية ان مسلحين مجهولين ، اقدموا على إطلاق الرصاص على كل من عقيل المعكر الموظف المسؤول في بريد الضالع والمناضل علي صالح شائف الحود.

وأشارت المصادر إلى أن المناضل علي شائف اصيب بإحدى الطلقات في رأسه ، وقد تم إسعافه إلى مستشفى النصر لكن توفي متأثرا بجراحه.

الجدير بالذكر أن المناضل علي صالح كان قد ابلى بلاء حسنا اثنا حرب الحوثي وتحرير الضالع وكان في مقدمة الجبهات ثم عاد بعد التحرير إلى عمله السابق للعمل على دراجته النارية ليلا نهارا لتوفير لقمة العيش لا بنائه واسرته بشرف وكرامة.

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