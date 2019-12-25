مسلحو الإصلاح بشبوة يعذبون مواطنا حتى الموت «صورة»

عتق «الأيام» خاص

أفاد عدد من سكان مديرية ميفعة بمحافظة شبوة أن نقطة أمنية تضم أفرادا من قوات الأمن الخاصة التابعة لحزب الإصلاح اليمني، أعادت صباح أمس مواطنا من أبناء المديرية جثة هامدة بعد أن احتجزته في حاوية (كونتينر) لعدة ساعات تعرض خلالها للتعذيب الجسدي والنفسي من قبل أفراد هذه النقطة.

مسلحو الإصلاح بشبوة يعذبون مواطنا حتى الموت

وأوضح السكان أن المواطن المتوفى يدعى يسلم صالح سعيد حبتور، وقد تم اعتقاله أمس الأول من قبل أفراد نقطة جول الريدة، الذين وضعوه داخل حاوية (كونتينر)، ثم أقدموا بعد ذلك على تعذيبه حتى الموت، مشيرين إلى أن أفراد النقطة قاموا صباح أمس بنقل جثة المواطن حبتور إلى مستشفى عزان، ومنها جرى نقل الجثة إلى مستشفى مدينة عتق.

إلى ذلك ذكر مصدر مقرب من أسرة آل حبتور، أن الأسرة تلقت اتصالا من الجهات الأمنية تدعوهم للحضور إلى مستشفى عتق لاستلام جثة ابنهم، غير أن آل حبتور رفضوا استلام الجثة، وطالبوا بعرضها على الطبيب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، مؤكدين على ضرورة توقيف أفراد النقطة الأمنية وإيداعهم السجن إلى حين استلام التقرير الطبيب الشرعي.