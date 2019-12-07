مسلحين يهاجمون بيت احد المحاميين في مدينة أب..تفاصيل

أطلق مسلحون مجهولون، النار على منزل وسيارة محام في مدينة إب عاصمة المحافظة التي تحمل الاسم ذاته، وسط اليمن.

وقالت مصادر محلية، إن مسلحين مجهولين استهدفوا منزل وسيارة المحامي مضر السماوي بإطلاق نيران كثيفة في شارع بغداد وسط مدينة إب.

وأضافت المصادر، بأن الأضرار المادية الكبيرة لحقت بالمنزل والسيارة ومنزل مجاور لمنزل السماوي، وإحداث حالة من الرعب لدى أبناء المحامي وأسرته وجيرانه خصوصا الأطفال والنساء.

وتشهد محافظة إب فوضى وانفلات أمني، تقوده مليشيا الحوثي والتي تحكم قبضتها على المحافظة، ومعه زادت معدلات الجريمة والقتل والنهب والسطو على الممتلكات العامة والخاصة ومصادرة الحقوق والحريات.