المشهد اليمني

مسلح حوثي يقتل مالك كافتيريا بصنعاء بسبب وجبة الإفطار

Photo of المشهد اليمني المشهد اليمني منذ 7 دقائق
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المشهد اليمني

قالت مصادر محلية، إن مسلح حوثي أقدم على قتل مالك كافتيريا في حي الفروسية، جنوب العاصمة صنعاء.

وأضافت، أن الحوثي المدعو “وضاح الزكري” أقدم يوم أمس الجمعة، على قتل مالك كافتيريا السامعي، “عبده هائل السامعي”، في حي الفروسية، وذلك بعد أن طالبه بدفع المبلغ الذي عليه مقابل وجبة الإفطار”.

وبحسب المصادر فإن مالك الكافتيريا “السامعي”، سبق وأن قدّم عدد من الشكاوى من المسلح الحوثي الذي اعتاد المجيء الى الكافتيريا برفقة عناصر مسلحة تابعة للمليشيات الحوثية لتناول الطعام دون مقابل”.

وتزايدت جرائم القتل وغيرها من الجرائم والانتهاكات في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين بشكل غير مسبوق منذ أن سيطرة الجماعة على العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر 2014م .

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