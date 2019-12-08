المصدر اونلاين

مسلح يقتل امرأة من أقاربه شمال شرقي عدن

8 ديسمبر، 2019
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قال سكان محليون في حي الممدارة شمال شرقي عدن، جنوب البلاد، لـ”المصدر أونلاين” إن مسلحا قتل امرأة من أقاربه، في ساعة متأخرة مساء أمس السبت، إثر نزاع عائلي.

وقالت المصادر إن مسلحا مدنيا أطلق النار على قريبة له في العقد الرابع من عمرها على بعد أمتار قليلة من المنزل الذي تسكن فيه، في حي الممدارة أكبر أحياء مديرية الشيخ عثمان شمال شرقي العاصمة المؤقتة عدن.

ووفقا للمصادر  فقد توفّيت المرأة مباشرة عقب اطلاق النار عليها، في حين نزلت قوات أمنية لمعاينة موقع الحادثة وبدء التحقيق.

وتعد الحادثة هي الثالثة خلال يوم واحد في مدينة عدن، بعد مقتل ضابط في الحزام الأمني وشخص آخر في مديرية المنصورة برصاص مسلحين مجهولين.

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