عدن تايم

مسلح يهاجم مسجدا في لودر ويقتل 5 مواطنين بينهم والده وامام المسجد

14 يناير، 2020
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آخر تحديث للموقع : الثلاثاء – 14 يناير 2020 – 04:04 م



اخبار وتقارير



الثلاثاء – 14 يناير 2020 – الساعة 03:16 م

عدن تايم – خاص :


أقدم مسلح ظهر اليوم بقتل 5 مواطنين في قرية الصلعاء بمديرية لودر بمحافظة ابين واصابة 11 اخرين .
المصادر افادت من شخص يعاني من اصطرابات نفسية اقدم على قتل 5 مواطنين بينهم والده وجرح 11 اخرين .
وفي ذات السياق قالت عمليات الحزام الامني في مديرية لودر ان 16 شخصا بين قتيل وجريح وقعوا في احد قرى المديرية بمحافظة ابين ظهر اليوم بعد اطلاق مسلح النار على مصلين في مسجد قرية ام صلعى بعد صلاة الظهر.
وقال مصدر امني 5 اشخاص اشخاص واصيب 11 اخرين جراء اطلاق النار عليهم بعد صلاة الظهر، وبين القتلى والد الجاني وامام المسجد وثلاثه من ابناء عمه قبل ان يلوذ بالفرار الى الجبال المحيطة بالقرية.
واضاف المصدر الامني ان الجاني يعاني من حالة نفسية وتتم الان عملية مطاردته في المنطقة.




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