مسهور : لهذا السبب لن تتحقق اي انتصارات في جبهة نهم

4 مايو / خاص

استبعد المحلل السياسي الجنوبي هاني مسهور تحقق اي نصر على يد جيش يقوده الاخوان وعلي محسن الاحمر والمقدشي في جبهة نهم او في غيرها.

وأكد ان الاخوان والحوثيين وجهان لعملة واحدة.

وقال مسهور في تغريدة له على “تويتر” : “لا تنتظروا من جيش يقوده الاخواني علي محسن الأحمر ومحمد المقدشي انتصارات في جبهة نهم أو غيرها”.خمس سنوات اثبتت بأن #اخوان_اليمن والحوثيين وجهان لعملة قذرة واحدة.

