مسهور : مطلوب تدخل عاجل من الهلال الإماراتي لإنقاذ الشحر من كارثة ستحاول قوى فساد الشرعية استثمارها

4 مايو / خاص

قال الكاتب والمحلل السياسي هاني مسهور بأن عزل مدينة الشحر بدون توفير المواد الأساسية من الغذاء والدواء هي عملية إعدام لآلاف البشر من سكان المدينة”.

وأضاف مشددا في منشور على حسابة بمنصة تويتر ” المطلوب تدخل عاجل من الهلال الأحمر الإماراتي لإنقاذ المدينة من كارثة ستحاول قوى الفساد في الشرعية استثمارها للتكسب المالي ولو على حساب الضحايا من الأبرياء”.

وتابع مسهور” القبح الصادر عن أذناب اخوان اليمن بإطلاقهم حملات الشماتة بمصاب حضرموت والشحر لن يكسر الحضارم بل سيزيدهم عزم وقوة على تجاوز الأزمة ومحاسبة هذا التيار القذر من التنظيم الشيطاني الخبيث”.