مسهور: هادي يريد البقاء في السلطة ولو على حساب دمار اليمن وتهديد أمن الخليج

عدن24-خاص

قال الكاتب والمحلل السياسي الجنوبي هاني مسهور ان هادي يريد البقاء في السلطة ولو على دمار اليمن وتهديد أمن الخليج.

وفي تغريدة له على تويتر قال مسهور:” منذ استبعاد خالد بحاح عن السلطة في الحكومة اليمنية حدث خلل جسيم في المبادرة الخليجية.”

وأضاف:” كل ما تبع ذلك من سياسات تجويع للمحافظات الجنوبية وتراجع في العمليات العسكرية كان مجرد نتائج لاختلال وقع دون محاسبة لرئيس يريد البقاء على رأس السلطة ولو على دمار اليمن وتهديد أمن السعودية والخليج.”

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