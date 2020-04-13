مسهور يحذر من إقدام هادي على التقدم بطلب رسمي لتركيا للتدخل في عدن

حذر الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الجنوبي هاني مسهور من إقدام الرئيس هادي على التقدم بطلب رسمي لتركيا للتدخل في عدن.

وقال مسهور في تغريدة له على تويتر:كل التسويات السياسية المتوقعة في اليمن تؤدي إلى أن هادي اليمن سيلعب دور سراج ليبيا وسيطلب بشكل رسمي تدخل الأتراك في عدن وتسليمهم خليج عدن.

واضاف: الخطر التركي ليس جديد الجديد فقط أن البعض يتعمد اغماض عينيه عن المشهد المرعب في اليمن.

وجاءت تغريدة مسهور عقب كشف الناطق الرسمي للجيش الليبي عن مخطط تركي لارسال مرتزقة سوريين الى اليمن بالتعاون مع حزب الاصلاح.