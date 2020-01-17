المشهد العربي

مسهور يكشف.. المجلس الانتقالي لـالتحالف: لن نتنازل عن حظر حزب الإصلاح الإخواني

17 يناير، 2020
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نشر المحلل السياسي هاني مسهور، نبأ هامًا نقله عن مصدر رفيع المستوى بالمجلس الانتقالي الجنوبي، أكد خلاله أن المجلس الانتقالي أبلغ قيادة التحالف العربي، بأنه لا تنازل عن حظر حزب الإصلاح، كونه أحد أذرع مليشيا الإخوان الإرهابية، والتزامًا بتعهد المجلس الانتقالي بمكافحة الإرهاب.

وقال “مسهور” في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي بـ”تويتر”، تابعها “المشهد العربي”: “مصدر رفيع في المجلس الانتقالي الجنوبي: ابلغنا قيادة التحالف بعدم تنازلنا عن حظر حزب التجمع اليمني للإصلاح كونه ذراع تنظيم الإخوان المسلمين”.

وأضاف: “سيظل المجلس ملتزم بقراراته الصادرة في يوليو ٢٠١٧ باعتبار جماعة الإخوان مصنفة إرهابياً في نطاق تعهد الجنوب دولياً بمكافحة الإرهاب”.

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