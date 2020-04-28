 مسيرات حاشدة في حضرموت تأييدا لإعلان المجلس الانتقالي الإدارة الذاتية للجنوب (صور)

شهدت عدد من مدن محافظة حضرموت مساء الاثنين ، مسيرات حاشدة بالدراجات النارية وأخرى راجلة ، تلبية لدعوة القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت ، ودعوات القيادات المحلية بالمديريات ، للتعبير عن تأييد أبناء حضرموت لقرارات هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي وإعلانها الإدارة الذاتية على محافظات الجنوب ..

ففي حاضرة حضرموت المكلا ، جابت مسيرة حاشدة ، شوارع المدينة منطلقة من على ظفاف خور المكلا ، صوب الأحياء القديمة للمدينة ، شارك فيها الآلاف من النساء والرجال ، شبابا وشيوخا ، على دراجاتهم النارية ، وسيرا على الأقدام، حاملين أعلام الجنوب ، وشعارات المجلس الانتقالي الجنوبي وصور رئيسه ، القائد عيدروس قاسم الزبيدي ، ومرددين الأناشيد الجنوبية ، والشعارات المؤيدة لخطوات المجلس في الإدارة الذاتية لشؤون المحافظات الجنوبية ، ومطالبين بالتسريع بخطوات الاستقلال الناجز ، ومؤكدين على تمسك حضرموت بهويتها الجنوبية .

وثمن الدكتور محمد جعفر بن الشيخ أبوبكر، رئيس القيادة المحلية للمجلس بمحافظة حضرموت ، استجابة أبناء حضرموت لدعوة القيادة ، ومشاركتهم الكبيرة في المسيرة .. لافتا في تصريح لوسائل الإعلام، إلى ان هذه المواقف ليست بغريبة على أبناء المحافظة، الذين كانوا السباقين في انطلاقة الحراك السلمي ، وقدموا الكثير من التضحيات في سبيل نصرة القضية الجنوبية .

كما عبر بن الشيخ أبوبكر عن شكره للأجهزة الأمنية وإدارة المرور بساحل حضرموت، على تعاونهم وتسهيلهم لحركة المسيرات في المكلا ومختلف المديريات.

وشهدت مديرية الشحر هي الأخرى احتفالات واسعة بمناسبة إعلان البيان التاريخي الذي أقره المجلس الانتقالي الجنوبي برئاسة اللواء عيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي مساء السبت والذي ينص على الإدارة الذاتية للجنوب وإعلان حالة الطوارئ بعموم المحافظات

وتضمنت الاحتفالات إطلاق الألعاب النارية في سماء مدينة الشحر ورفع اعلام دولة الجنوب وصور الرئيس القائد / عيدروس قاسم الزبيدي واللواء أحمد سعيد بن بريك رئيس الجمعية الوطنية بالمجلس الانتقالي حيث جاب المشاركون كافة الشوارع الداخلية في مشهد يعبر عن عمق الانتماء لأرض حضرموت لهوية الجنوب وكذا مدينة الشحر الباسلة التي قدمت العديد من الشهداء والجرحى طوال سنوات الحراك الأولى

ومن ذات الإطار فإن القيادة المحلية بالمجلس الانتقالي بالشحر تشكر كل الشرفاء والنشطاء والأحرار على مشاركتهم الواسعة وتلبية الدعوة التي أطلقتها في سبيل استعادة الدولة.

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