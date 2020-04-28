مسيرات حاشدة في مختلف مدن حضرموت تأييدا لإعلان المجلس الانتقالي الإدارة الذاتية على محافظات الجنوب ⋆

المكلا (نخبة حضرموت) إعلام القيادة المحلية م /حضرموت

شهدت عدد من مدن محافظة حضرموت مساء أمس الاثنين ، مسيرات حاشدة بالدراجات النارية وأخرى راجلة ، تلبية لدعوة القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت ، ودعوات القيادات المحلية بالمديريات ، للتعبير عن تأييد أبناء حضرموت لقرارات هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي وإعلانها الإدارة الذاتية على محافظات الجنوب ..



ففي حاضرة حضرموت المكلا ، جابت مسيرة حاشدة ، شوارع المدينة منطلقة من على ظفاف خور المكلا ، صوب الأحياء القديمة للمدينة ، شارك فيها الآلاف من النساء والرجال ، شبابا وشيوخا ، على دراجاتهم النارية ، وسيرا على الأقدام، حاملين أعلام الجنوب ، وشعارات المجلس الانتقالي الجنوبي وصور رئيسه ، القائد عيدروس قاسم الزبيدي ، ومرددين الأناشيد الجنوبية ، والشعارات المؤيدة لخطوات المجلس في الإدارة الذاتية لشؤون المحافظات الجنوبية ، ومطالبين بالتسريع بخطوات الاستقلال الناجز ، ومؤكدين على تمسك حضرموت بهويتها الجنوبية .

وثمن الدكتور محمد جعفر بن الشيخ أبوبكر ، رئيس القيادة المحلية للمجلس بمحافظة حضرموت ، استجابة أبناء حضرموت لدعوة القيادة ، ومشاركتهم الكبيرة في المسيرة .. لافتا في تصريح لوسائل الإعلام ، إلى ان هذه المواقف ليست بغريبة على أبناء المحافظة ، الذين كانوا السباقين في انطلاقة الحراك السلمي ، وقدموا الكثير من التضحيات في سبيل نصرة القضية الجنوبية .

كما عبر بن الشيخ أبوبكر عن شكره للأجهزة الأمنية وإدارة المرور بساحل حضرموت، على تعاونهم وتسهيلهم لحركة المسيرات في المكلا ومختلف المديريات .