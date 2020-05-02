مسيرة حاشدة في دوعن تأييداً لإعلان الانتقالي الإدارة الذاتية للجنوب

عدن24-خاص

شهدت مساء يوم أمس بمنطقة الخريبة بمديرية دوعن مسيرة جماهيرية حاشدة شارك فيها حشد كبير من أبناء دوعن، وذلك تأييداً ومباركة لبيان المجلس الانتقالي الجنوبي بإعلان الإدارة الذاتية على الجنوب وإدارة موارده وتشكيل لجان إشرافية على المؤسسات لمحاربة الفساد.

هذا وقد انطلقت المسيرة في سوق مدينة الخريبة وردد المشاركون في الفعالية الشعارات التي تؤيد بيان قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي بالإدارة الذاتية لمحافظات الجنوب، وتشكيل اللجان الاشرافية الرقابية لمحاربة الفساد.

كما ألقى الشيخ عبدالله محمد العمودي رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بمديرية دوعن كلمة رحب فيها بالجماهيرية ونقل لهم تحيات القيادة المحلية بالمحافظة ممثلة برئيسها الدكتور محمد بن الشيخ أبوبكر ، ودعا الجماهير الى توحيد الصفوف لمواجهة المخاطر التي تحدق بالجنوب ، كما قدم الشكر الجزيل لكل الذين شاركوا في انجاح الفعالية المباركة لقرارات المجلس الانتقالي الجنوبي.

وأوضح للحاضرين بأنه رفع رسالة للقيادة المحلية بالمحافظة للتدخل والتواصل مع جهات الاختصاص لتخفيف المعاناة التي يعاني منها أبناء مديرية دوعن بسبب انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة .

Advertisement