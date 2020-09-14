4 مايو

مشائخ القطيبي يشجبون الاعتداء على مقر انتقالي ردفان

14 سبتمبر، 2020
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الإثنين – 14 سبتمبر 2020 – الساعة 10:39 م بتوقيت عدن ،،،

4 مايو / متابعات


استنكر بيان صادر عن اجتماع مشايخ القطيبي اليوم، الاعتداء على مقر المجلس الانتقالي، مؤكدا الرفض التام لاستخدام لغة القوة وتعكير الحياة المدنية في المديرية.
وبحسب البيان ناقش الاجتماع عديد قضايا تهم المواطنين في ردفان، وما يعانيه المواطن من اوضاع صعبه نتيجة الغلاء في اسعار المواد الغذائية، والمشاكل المفتعلة في التعيينات، وتعدد السلطات والتي تعيق وتعرقل العمل في مرافق الدولة.

وشدد البيان على ضرورة وضع حلول ومعالجات لهذه القضايا من أجل الحفاظ على تماسك النسيج الاجتماعي والحفاظ على وحدة ردفان وتفويت الفرصه على من يريد زرع الفتن وخلق الاحقاد بين أبناء ردفان.

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