مشائخ سقطرى يبحثون الرد على قرارات المحافظ محروس (صور)

المشهد العربي ـ خاص:

عقد في محافظة سقطرى اليوم السبت، اجتماعاً للمشائخ والأعيان للنظر في القرارات التي أصدرها المحافظ الإخواني رمزي محروس مؤخراً.

وناقش الاجتماع كيفية الوقوف على الإجراءات والقرارات التي اتخذها المحافظ الإخواني رمزي محروس والتي شملت إقالة عدداً من المسؤولين المعارضين لسياسة حزب الإصلاح الإخواني.

وجاءت الخطوات التي اتخذها محروس؛ لعرقلة من سيخلفه في منصب المحافظ وفقاً لاتفاق الرياض الذي أقر بتغيير المحافظين.

وتطرق الاجتماع أيضاً إلى بحث تداعيات زيارة المدعو سالم بن ياقوت المدعوم قطرياً في هذا التوقيت واجتماعه مع المحافظ محروس، بهدف الإعداد لوضع عراقيل وخلق اضطرابات بالمحافظة.