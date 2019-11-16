مشادة بين نازحيَن وإطلاق نار عشوائي بسوق الفيوش في لحج

تبن «الأيام» خاص

نجا العشرات من المواطنين من موت محقق، أمس، جراء قيام أحد الأشخاص بإطلاق النار بشكل عشوائي أثناء مشادة مع آخر وسط سوق شعبي بمديرية تبن بلحج.

وقال شهود عيان إن الحادث وقع بين نازحين اثنين من أبناء تعز بعد أن قام أحدهم باستخدام سلاحه الآلي بإطلاق النار بشكل عشوائي بسوق الفيوش، مما أسفر عن تعرض العديد من المحلات التجارية لوابل من الأعيرة النارية وهروب العشرات من رواد السوق.

وقد تمكن بعض رواد السوق من السيطرة على مطلق النار وقاموا بتجريده من سلاحه وتسليمه لأجهزة الأمن في مديرية تبن.



