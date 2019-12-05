مشاريع تنموية وحيوية تضمنتها خطة السلطة المحلية لمديرية بروم ميفع للعام 2020 م

من المتوقع أن تشهد مديرية بروم ميفع العام القادم 2020 م انطلاقة ايجابية نحو الأفضل في ظل اهتمام قيادة السلطة المحلية بمديرية بروم ميفع، واهتمام وتوجيهات قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت المتمثلة باللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية نحو تحقيق جملة من أهم المشاريع الحيوية في البنية التحتية والخدمية للمديرية.

وقالت مصادر محلية مطلعة” أن خطة السلطة المحلية المقترحة للعام القادم 2020م لمديرية بروم ميفع تضمنت عدد من المشاريع التنموية والحيوية الهامة التي تفتقدها المديرية منذ أن أنشأت في العام 1999م.

وأوضحت تلك المصادر” أن أهم وأبرز المشاريع التي تضمنتها الخطة المقترحة لحوالي (10) مشاريع رئيسية وهي على النحو التالي :-

– شبكة صرف صحي متكاملة لمدينة بروم.

– مشروع مياه لمدينة بروم .

– إستكمال شبكة مياه منطقة ظلومة.

– شبكة صرف صحي منطقة ميفع وضواحيها.

– شبكة صرف صحي منطقة غيظة البهيش.

– مشروع مياه منطقة وادي المحمديين ” السفل، البحث، العلا “.

– كاسر أمواج بحري لصيادي منطقة بروم.

– كاسر أمواج بحري لصيادي منطقة ميفع.

– موقع إنزال سمكي لصيادي منطقة ميفع.

– إصلاح شبكة الطرق والجسور الارضية “ظلومة، حرو، الغبر ” .

وأشارت نظرا لحاجة المديرية الكبيرة وإفتقارها لأهم مشاريع البنية التحتية والتنموية الهامة تبقى تطلعات أهالي المديرية وطموحاتهم وآمالهم كبيرة في قيادة المحافظة المتمثلة في الأخ المحافظ فرج سالمين البحسني لتحقيق هذه المشاريع الهامة على المدى القريب بإذن الله.

الجدير بالذكر” أن المديرية تشهد هذه الأيام أعمال جارية في مشروع ربط جميع مناطق المديرية بالتيار الكهربائي، ويأتي هذا المشروع بتوجيهات من الأخ محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية ومتابعة قيادة السلطة المحلية بالمديرية متمثلة في الأستاذ ناصر علي الشعيبي مدير عام المديرية.