مشاهد تتويج برشلونة بلقب الدورى الإسبانى للمرة الـ25 فى تاريخه



في مثل هذا اليوم من عام 2018، توج فريق برشلونة بلقب الدورى الإسبانى للمرة الـ25 فى تاريخه، بعد فوزه على ديبورتيفو لاكورونيا بأربعة أهداف مقابل هدفين.







ونجح النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي، فى قيادة الفريق الكتالونى لعبور ديبورتيفو لاكورونيا، بنتيجة 4-2، في المباراة التي أقيمت بينهما يوم 29 أبريل من عام 2018، على ملعب “دى ريازور”، ضمن الجولة الـ35 من الدورى الإسبانى.







ودخل برشلونة المباراة وهو فى حاجة لنقطة واحدة فقط من أجل حسم اللقب رسميًا، إلا أنه حصد النقاط الثلاث وحسم تتويجه بلقب الليجا.











افتتح برشلونة التهديف عن طريق اللاعب البرازيلى فيليب كوتينيو، ثم أضاف ليونيل ميسى الهدف الثانى فى الدقيقة 38، ثم نجح لوكاس بيريز في تقليص الفارق بالهدف الأول لديبورتيفو.







ونجح ديبورتيفو لاكورونيا في تسجيل هدف التعادل فى الدقيقة 64 عن طريق إيمرى كولاك، ثم نجح الأسطورة ميسى في تسجيل الهدفين الثالث والرابع ليحسم فوز برشلونة بنتيجة 4 / 2، ويخرج من اللقاء مسجلاً هاتريك.











ويحتل برشلونة المركز الثانى فى قائمة الأندية الأكثر تتويجا بلقب الدوري الإسباني على مدار التاريخ برصيد 26 لقبا، خلف غريمه التقليدى ريال مدريد الذى يبتعد بالصدارة برصيد 33 لقبا.











ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم، برصيد 58 نقطة متفوقا بفارق نقطتين عن الغريم التقليدى ريال مدريد، الوصيف برصيد 56 نقطة قبل توقفه بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.



