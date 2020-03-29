مشاهد لـ ندومبيلي صفقة برشلونة “الحائرة”



فشلت مفاوضات برشلونة في التعاقد مع اللاعب تانجي ندومبيلي، لاعب ليون السابق وتوتنهام الحالي، قبل بداية الموسم الحالي.







وكان برشلونة حاول ضم ندومبيلي الموسم الماضي ، لكنه فشل في حسم الصفقة، قبل أن يعود حاليا لطلب اللاعب مجددا.







وذكرت صحف إسبانية أن أولاس لم ينتظر برشلونة، ووافق على عرض توتنهام الذي تتراوح قيمته بين 60 و62 مليون يورو، بالإضافة إلى 10 ملايين كمتغيرات لإتمام الصفقة







وأضافت التقارير أن برشلونة في الموسم الماضي، أعطى أولويته لضم فرينكي دي يونج، ثم تحرك لخطف ماتياس دي ليخت الذي انتقل إلى يوفنتوس، ما جعل أولاس يفاوض أندية أخرى تريد ضم ندومبيلي.

















ندومبيلي





ندومبيلي2







