مشاهد من خضوع نجوم برشلونة لفحوصات فيروس كورونا



خضع نجوم برشلونة صباح اليوم لفحوصات فيروس كورونا، على هامش العودة للتدريبات بالمدينة الرياضية.





وقرر النادي الكتالوني استغلال توافد نجوم الفريقين لفحص إصابة الثنائي لويس سواريز وعثمان ديمبيلي، والاطمئنان على تعافيهما.





وكان من المنتظر أن يغيب ديمبيلي حتى نهاية الموسم، بعد تعرضه لتمزق كامل في العضلة الأمامية، فيما تدرب سواريز في الصالة الرياضية استعدادا للعودة قبل توقف النشاط.





وقام الثنائي المصاب باتباع برنامج تدريبي خاص أثناء فترة العزل المنزلي، وستكون الفحوصات فرصة للتعرف على النتائج.





ويعول برشلونة كثيرا على ديمبيلي وسواريز، حتى يتمكن النادي من حسم صفقات مهمة في الميركاتو، وعلى رأسها نيمار ولاوتارو مارتينيز.







