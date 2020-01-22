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مشاهد من فوز برشلونة على إيبيزا في كأس إسبانيا

23 يناير، 2020
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مشاهد من فوز برشلونة على إيبيزا في كأس إسبانيا


تغلب برشلونة على مضيفه إيبيزا بهدفين مقابل هدف فى المباراة المقامة على ملعب “كان ميسيس”، ضمن منافسات دور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا، ليلجأ الفريقان إلى الأوقات الإضافية.

وبتلك النتيجة يتأهل برشلونة إلى الدور ثمن النهائى من المسابقة.

تقدم إيبيزا بهدف فى الشوط الأول بهدف احرزه اللاعب خافيير بيريز فى الدقيقة التاسعة من تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وسجل فريق إيبيزا هدفا ثانيا فى الدقيقة 17 ولكن الغاه حكم اللقاء بعد العودة لتقنية الفيديو.

فى الشوط الثانى نجح الفرنيى أنطوان جريزمان فى تسجيل هدف التعادل للبارسا فى الدقيقة 72، قبل أن يسجل نفس اللاعب هدف الفوز القاتل فى الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وغاب عن البارسا فى لقاء اليوم كل من النجم ليونيل ميسى الذى فضل المدرب اراحته بالإضافة إلى جيرارد بيكيه ولويس سواريز للإصابة.

إيبيزا ضد برشلونة


إيبيزا ضد برشلونة 


إيبيزا ضد برشلونة 


إيبيزا ضد برشلونة


إيبيزا ضد برشلونة


إيبيزا ضد برشلونة


إيبيزا ضد برشلونة 


إيبيزا ضد برشلونة

 

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