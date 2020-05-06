أخبار نادي برشلونة

مشاهد من وصول لاعبي برشلونة والريال لمقر تدريباتهم

6 مايو، 2020
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مشاهد من وصول لاعبي برشلونة والريال لمقر تدريباتهم


وصل لاعبو ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين صباح اليوم الأربعاء، إلى اختبارات فيروس كورونا المستجد، داخل مركز تدريبات الفريقين استعدادًا لاستئناف النشاط الرياضى.

وكشفت صحيفة “ماركا”الإسبانية، إن اللاعبين خضعوا إلى اختبارات فيروس كورونا صباح اليوم، فى حضور عدد من مسئولى رابطة الدورى الإسبانى، كونها الجهة المسؤولة عن إدارة جميع البرتوكولات المطلوبة لضمان العودة إلى المنافسة بأقصى قدر ممكن من الضمانات الصحية.

بنزيما


بيل


جريزمان


دي يونج


ميسي


هازارد

 

 

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