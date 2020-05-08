مشاهد من وصول نجوم برشلونة مقر التدريبات

يستأنف لاعبو برشلونة التدريبات الفردية بدءا من اليوم الجمعة، بعدما خضع اللاعبين للفحوصات الطبية أول أمس الأربعاء، استعدادا لاستكمال الموسم الجارى 2019-2020 الذى توقف في مارس الماضى لانتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.







ووصل لاعبو برشلونة لمقر التدريبات، حيث سيبدأون سيبدأ تنفيذ الدورات التدريبية الأولى بشكل فردى وتركز على الجانب البدنى غدا الجمعة قبل مرحلة التدريب الجماعى.







الحياة الطبيعية ستبدأ في المدينة الرياضية “خوان جامبر” اليوم وهو الموعد المقرر لبدء الدورات التدريبية الأولى لأعضاء الفريق بقيادة كيكى سيتين، وذلك عقب اجتياز اللاعبين للاختبارات الأولى للكشف عن ما إذا كان أى لاعب يعاني من الفيروس.







