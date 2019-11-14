مشرف حوثي ”يلطم” عاقل حارة بصنعاء ويلوح بحذائه في وجه الآخرين

اعتدى مشرف حوثي على عاقل حارة في حي السنينة المتاخمة لسوق القات بعد أن ضربه بكف على خده ” لطمه” وهو ما أثار حفيظة المواطنين المتواجدين في مكان الحادث.

وقال مصدر محلي لـ ” المشهد اليمني “، الخميس، إن المشرف الحوثي بأمانة العاصمة، محمد الحمزي والذي ينتمي إلى السلالة قام بالاعتداء على عاقل حاره السنينه.

وأضاف المصدر: أن عقال الحارات تجمهروا أمام قسم الشرطة في المنطقة مطالبين القسم بانصاف العاقل المعتدى عليه، لكنهم فوجئوا بعد طلبهم للحمزي للقسم كلام الحمزي الجارح للجميع .

وأكد المصدر أن الحمزي خاطب العقال بسخرية قائلا لهم ” اتمعقلو سواء ولا بايقع لكم لطم بالصندل حقي ” شاهرا حذائه في وجوه جميع الحاضرين من عقال وضباط في القسم.

الجدير ذكره أن مليشيا الحوثي وخاصة العناصر السلالية منهم ينظرون بدونيه إلى أبناء الشعب اليمني، في ظل ثقافة تحاول المليشيا ترسيخها بسمو عرقهم والتي تخالف قوانين الشريعة الإسلامية .