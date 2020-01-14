مشروع الإستجابة الصحية الطارئة يكرم بشهادات تقديرية عمال الصحة بمسيمير لحج.

:كرمت الجهة المنفذة لمشروع الإستجابة الصحية الطارئة عالية التأثير والممول من الصندوق الإنساني اليمني YHF العاملين الصحيين بمديرية المسيمير محافظة لحج.

ومنح الأستاذ ياسين مدهش القاضي منسق مشروع الإستجابة الطارئة عالية التأثير وممثل الجهة المنفذة للمشروع بالمديرية شهادات تقديرية للعمال الذين شاركوا في الدورات الخاصة بأمراض سوء التغذية والتأهب في حالات الإصابة بمرض الكوليرا وإدارة الحالة والتي اقيمت في مديرية المسيمير محافظة لحج للفترة من 15 – 17 يونيو 2019م والذين يمثلون 3 مراكز صحية هي عقان وذيل وعهامة ووادي الفقير بالإضافة الى عمال العربة الطبية المتنقلة.

واشاد القاضي بالجهود التي بذلتها فرق وطواقم العمل الطبي المنفذة لمشروع الإستجابة الطارئة، مشيراً الى ان جميع العاملين الذين شاركوا في تلك الدورات قد اسمهموا بما تلقوه من علوم ومعارف ومهارات ووسائل تثقيفية وارشادية في انتشال الكثير من الأوضاع والعادات الصحية المتردية والسيئة التي كان يعاني اضرارها المواطنون.

حضر حفل التكريم الدكتور زين عيدروس زين ممثل الجهة المنفذة للمشروع في محافظة لحج.



من محمد مرشد عقابي